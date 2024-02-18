Циммер Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1955
Дочь: Гальцова (Циммер) Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Циммер (Чередниченко) Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Циммер Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Циммер (Чередниченко) Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Циммер Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Циммер (Чередниченко) Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
08.01.1961
Дочь: Кочанова (Циммер) Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Циммер (Чередниченко) Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Циммер Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Циммер (Чередниченко) Анна Трофимовна
Смерть
Неизвестно