Смирнов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Смирнова (Солгалова) Надежда Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Солгалова) Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
26.10.1977

Дочь: Бакина (Смирнова) Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Смирнова (Солгалова) Надежда Егоровна

Смерть
Неизвестно

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