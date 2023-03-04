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Кудрявцев Андрей Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

После 1813

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Кудрявцев Тарас

Мать: Кудрявцева Настаси Потапова

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Фёкла Андреевна

Мать ребёнка: Кудрявцева Соломия Дмитревна

Рождение ребёнка
03.04.1810 ст.

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Кудрявцева Соломия Дмитревна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кудрявцев Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Кудрявцева Соломия Дмитревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Соломия Дмитревна

Смерть
После 1813
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