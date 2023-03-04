Кудрявцев Андрей Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиПосле 1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Кудрявцев Тарас
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Фёкла Андреевна
Мать ребёнка: Кудрявцева Соломия Дмитревна
Рождение ребёнка
03.04.1810 ст.
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Кудрявцева Соломия Дмитревна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кудрявцев Леонид Андреевич
Мать ребёнка: Кудрявцева Соломия Дмитревна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1813