Кудрявцева Соломия Дмитревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Фёкла Андреевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Тарасович
Рождение ребёнка
03.04.1810 ст.
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Тарасович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кудрявцев Леонид Андреевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816