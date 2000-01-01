Кудрявцева Соломия Дмитревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Соломия Дмитревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Фёкла Андреевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Тарасович

Рождение ребёнка
03.04.1810 ст.

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Тарасович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кудрявцев Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Андрей Тарасович

Смерть
После 1816
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