Кудрявцев Тарас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Тарас

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудрявцев д. Пестовская

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Кудрявцев Андрей Тарасович

Мать ребёнка: Кудрявцева Настаси Потапова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Кудрявцев Наум Тарасович

Мать ребёнка: Кудрявцева Настаси Потапова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Тарасовна

Мать ребёнка: Кудрявцева Настаси Потапова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Настаси Потапова

Смерть
До 1816
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