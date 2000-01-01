Кудрявцев Тарас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудрявцев д. Пестовская
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кудрявцев Андрей Тарасович
Мать ребёнка: Кудрявцева Настаси Потапова
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Кудрявцева Настаси Потапова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Тарасовна
Мать ребёнка: Кудрявцева Настаси Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1816