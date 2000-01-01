Кудрявцева Настаси Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кудрявцев Андрей Тарасович
Отец ребёнка: Кудрявцев Тарас
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Кудрявцев Тарас
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Тарасовна
Отец ребёнка: Кудрявцев Тарас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудрявцев Тарас
Смерть
После 1816