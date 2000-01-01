Кудрявцева Настаси Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Настаси Потапова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Кудрявцев Андрей Тарасович

Отец ребёнка: Кудрявцев Тарас

Рождение ребёнка
1784

Сын: Кудрявцев Наум Тарасович

Отец ребёнка: Кудрявцев Тарас

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Тарасовна

Отец ребёнка: Кудрявцев Тарас

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Тарас

Смерть
После 1816
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