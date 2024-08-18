Чернев Афанасий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1726 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1726 ст.
Отец: Чернев Алексей Иванович
Мать: Авдотья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
15.04.1763 ст.
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Курмыш, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Крещен в Рождественской церкви. Воспреемница - дальняя родственница Агрофена Михайловна Свешникова
Смерть
Неизвестно