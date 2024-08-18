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Чернев Афанасий Алексеевич

Место рождения

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Вычислено 1726 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1665 г.р.

Мать

Вычислено 1656 г.р.

Жена

Между 1707 и 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1726 ст.

Отец: Чернев Алексей Иванович

Мать: Авдотья Михайловна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
15.04.1763 ст.

Сын: Чернев Семен Афанасьевич

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Курмыш, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Крещен в Рождественской церкви. Воспреемница - дальняя родственница Агрофена Михайловна Свешникова
Смерть
Неизвестно

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