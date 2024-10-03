Чернев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1665 ст.

Дата смерти

Около 1723 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1656 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665 ст.

Отец: Чернев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1706

Сын: Чернев Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Авдотья Михайловна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1710

Дочь: (Чернева) Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Авдотья Михайловна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Около 1723 ст.
Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Ядрин, Казачья пятина
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Чернев Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Авдотья Михайловна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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