Чернев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1665 ст.
Дата смертиОколо 1723 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1665 ст.
Отец: Чернев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1706
Мать ребёнка: Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1710
Дочь: (Чернева) Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Авдотья Михайловна
Смерть
Около 1723 ст.
Ядрин, Казачья пятина
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Сын: Чернев Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Авдотья Михайловна