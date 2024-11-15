село Курмыш, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Курмыш

Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Города
6КУРМЫШ. Уездный.При р. Суре и рч. Курмышке.1523356335766757Церквей православных 5. Уездное училище. Городская больница. Почтовая станция. Ярмарки 2. Базар. Заводов 11.

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1Курмыш — уездный город, при р. Суре, в разстоянии от С.-Петербурга в 1324 вер, от Москвы в 725 вер., от губернского города в 331 вер.45013691409

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Курмышская волость
Курмыш село172Курмышский1946Курмыш58150

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Пильнинский район
17966Курмышсело55°50'46°05'N-38-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Пильнинский муниципальный район, Сельское поселение Курмышский сельсовет
22645428101с Курмышсело

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