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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6КУРМЫШ. Уездный.При р. Суре и рч. Курмышке.1523356335766757Церквей православных 5. Уездное училище. Городская больница. Почтовая станция. Ярмарки 2. Базар. Заводов 11.
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
1Курмыш — уездный город, при р. Суре, в разстоянии от С.-Петербурга в 1324 вер, от Москвы в 725 вер., от губернского города в 331 вер.——45013691409
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Курмыш село172Курмышский1946Курмыш——58150
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
17966Курмышсело55°50'46°05'N-38-009
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22645428101с Курмышсело