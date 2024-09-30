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Кяйвяряйнен Павел Петрович

Место рождения

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1879

Отец: Кяйвяряйнен Петр Генрихович

Мать: Кяйвяряйнен (Райккерус) Анна Андреевна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
21.05.1901

Жена: Кяйвяряйнен (Хуопалайнен) Анна Александровна

Рождение ребёнка
15.11.1902

Сын: Кяйвяряйнен Иван Павлович

Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Хуопалайнен) Анна Александровна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.11.1902

Дочь: Кяйвяряйнен (Кяйвяряйнен) Мария Павловна

Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Хуопалайнен) Анна Александровна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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