Кяйвяряйнен Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения04.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1879
Бракосочетание
21.05.1901
Рождение ребёнка
15.11.1902
Сын: Кяйвяряйнен Иван Павлович
Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Хуопалайнен) Анна Александровна
Рождение ребёнка
15.11.1902
Дочь: Кяйвяряйнен (Кяйвяряйнен) Мария Павловна
Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Хуопалайнен) Анна Александровна
Смерть
Неизвестно