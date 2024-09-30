Кяйвяряйнен (Кяйвяряйнен) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения15.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1902
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
27.02.1923
Дочь: (Кяйвяряйнен) Эльза Ивановна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
28.08.1925
Дочь: (Кяйвяряйнен) Ева Ивановна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
06.09.1927
Сын: Кяйвяряйнен Виктор Иванович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
01.05.1930
Дочь: (Кяйвяряйнен) Ивановна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
04.04.1932
Сын: Кяйвяряйнен Иван Иванович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
24.01.1933
Дочь: (Кяйвяряйнен) Хильда Ивановна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно