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Кяйвяряйнен (Кяйвяряйнен) Мария Павловна

Место рождения

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

15.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1902

Отец: Кяйвяряйнен Павел Петрович

Мать: Кяйвяряйнен (Хуопалайнен) Анна Александровна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1921

Муж: Кяйвяряйнен Иван Иосифович

Рождение ребёнка
27.02.1923

Дочь: (Кяйвяряйнен) Эльза Ивановна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Иосифович

Рождение ребёнка
28.08.1925

Дочь: (Кяйвяряйнен) Ева Ивановна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Иосифович

Рождение ребёнка
06.09.1927

Сын: Кяйвяряйнен Виктор Иванович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Иосифович

Рождение ребёнка
01.05.1930

Дочь: (Кяйвяряйнен) Ивановна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Иосифович

Рождение ребёнка
04.04.1932

Сын: Кяйвяряйнен Иван Иванович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Иосифович

Рождение ребёнка
24.01.1933

Дочь: (Кяйвяряйнен) Хильда Ивановна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Иосифович

Смерть
Неизвестно

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