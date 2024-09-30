Кяйвяряйнен (Хуопалайнен) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения28.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1901
Рождение ребёнка
15.11.1902
Дочь: Кяйвяряйнен (Кяйвяряйнен) Мария Павловна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Павел Петрович
Рождение ребёнка
15.11.1902
Сын: Кяйвяряйнен Иван Павлович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Павел Петрович
Смерть
Неизвестно