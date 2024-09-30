Кяйвяряйнен (Хуопалайнен) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКяйвяряйнен (Хуопалайнен) Анна Александровна

Кяйвяряйнен (Хуопалайнен) Анна Александровна

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

28.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
21.05.1901

Муж: Кяйвяряйнен Павел Петрович

Рождение ребёнка
15.11.1902

Дочь: Кяйвяряйнен (Кяйвяряйнен) Мария Павловна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Павел Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.11.1902

Сын: Кяйвяряйнен Иван Павлович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Павел Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.