Кяйвяряйнен (Райккерус) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кяйвяряйнен (Райккерус) Анна Андреевна

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.02.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1854

Отец: Райккерус Андрей Томасович

Мать: Райккерус (Матикайнен) Кристина Абрамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
20.05.1874

Муж: Кяйвяряйнен Петр Генрихович

Рождение ребёнка
04.03.1879

Сын: Кяйвяряйнен Павел Петрович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Петр Генрихович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.05.1881

Сын: Кяйвяряйнен Иван Петрович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Петр Генрихович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.06.1889

Сын: Кяйвяряйнен Александр Петрович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Петр Генрихович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.06.1892

Сын: Кяйвяряйнен Абрам Петрович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Петр Генрихович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.12.1895

Сын: Кяйвяряйнен Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Петр Генрихович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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