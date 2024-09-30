Кяйвяряйнен (Райккерус) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1854
Бракосочетание
20.05.1874
Рождение ребёнка
04.03.1879
Сын: Кяйвяряйнен Павел Петрович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Петр Генрихович
Рождение ребёнка
23.05.1881
Сын: Кяйвяряйнен Иван Петрович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Петр Генрихович
Рождение ребёнка
02.06.1889
Сын: Кяйвяряйнен Александр Петрович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Петр Генрихович
Рождение ребёнка
09.06.1892
Сын: Кяйвяряйнен Абрам Петрович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Петр Генрихович
Рождение ребёнка
13.12.1895
Сын: Кяйвяряйнен Иосиф Петрович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Петр Генрихович
Смерть
Неизвестно