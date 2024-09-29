Стрельников Архип Сергеевич 17.02.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельников Архип Сергеевич

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

17.02.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1871

Отец: Стрельников Сергей Иванович

Мать: Стрельникова Пелагея Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
22.10.1889

Жена: Стрельникова (Коротких) Евдокия Петровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.12.1893

Сын: Стрельников Степан Архипович

Мать ребёнка: Стрельникова (Коротких) Евдокия Петровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.05.1897

Дочь: (Стрельникова) Пелагея Архиповна

Мать ребёнка: Стрельникова (Коротких) Евдокия Петровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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