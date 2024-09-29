Стрельников Архип Сергеевич
Место рождения
Дата рождения17.02.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1871
Бракосочетание
22.10.1889
Рождение ребёнка
09.12.1893
Сын: Стрельников Степан Архипович
Мать ребёнка: Стрельникова (Коротких) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
02.05.1897
Дочь: (Стрельникова) Пелагея Архиповна
Мать ребёнка: Стрельникова (Коротких) Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно