Стрельникова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1871
Сын: Стрельников Архип Сергеевич
Отец ребёнка: Стрельников Сергей Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1875
Дочь: Сальникова (Стрельникова) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Стрельников Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно