Стрельников Сергей Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельников Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельникова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
17.02.1871

Сын: Стрельников Архип Сергеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Пелагея Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.12.1875

Дочь: Сальникова (Стрельникова) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Стрельникова Пелагея Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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