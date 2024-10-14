Стрельников Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1871
Сын: Стрельников Архип Сергеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1875
Дочь: Сальникова (Стрельникова) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Стрельникова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно