Стрельникова (Коротких) Евдокия Петровна 09.02.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельникова (Коротких) Евдокия Петровна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.02.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1872

Отец: Коротких Петр Сергеевич

Мать: Коротких (Выскребенцева) Анна Петровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
22.10.1889

Муж: Стрельников Архип Сергеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.12.1893

Сын: Стрельников Степан Архипович

Отец ребёнка: Стрельников Архип Сергеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.05.1897

Дочь: (Стрельникова) Пелагея Архиповна

Отец ребёнка: Стрельников Архип Сергеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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