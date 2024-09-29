Стрельникова (Коротких) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения09.02.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1872
Бракосочетание
22.10.1889
Рождение ребёнка
09.12.1893
Сын: Стрельников Степан Архипович
Отец ребёнка: Стрельников Архип Сергеевич
Рождение ребёнка
02.05.1897
Дочь: (Стрельникова) Пелагея Архиповна
Отец ребёнка: Стрельников Архип Сергеевич
Смерть
Неизвестно