Коротких (Выскребенцева) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
08.11.1863
Рождение ребёнка
18.02.1865
Дочь: Емельянова (Коротких) Агафья Петровна
Отец ребёнка: Коротких Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
29.05.1867
Отец ребёнка: Коротких Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
09.02.1872
Дочь: Стрельникова (Коротких) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Коротких Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
17.08.1874
Отец ребёнка: Коротких Петр Сергеевич
Смерть
Неизвестно