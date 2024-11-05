Коротких (Выскребенцева) Анна Петровна 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коротких (Выскребенцева) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Выскребенцев Петр Варлаамович

Мать: Выскребенцева Надежда Матвеевна

Бракосочетание
08.11.1863

Муж: Коротких Петр Сергеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.02.1865

Дочь: Емельянова (Коротких) Агафья Петровна

Отец ребёнка: Коротких Петр Сергеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.05.1867

Сын: Коротких Иван Петрович

Отец ребёнка: Коротких Петр Сергеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.02.1872

Дочь: Стрельникова (Коротких) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Коротких Петр Сергеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1874

Сын: Коротких Андрей Петрович

Отец ребёнка: Коротких Петр Сергеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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