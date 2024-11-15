Коротких Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения29.05.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1867
Бракосочетание
03.02.1886
Рождение ребёнка
26.09.1887
Дочь: Белова (Коротких) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Коротких (Попова) Марина Васильевна
Рождение ребёнка
18.01.1897
Мать ребёнка: Коротких (Попова) Марина Васильевна
Рождение ребёнка
01.04.1900
Дочь: Кокоткина (Коротких) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Коротких (Попова) Марина Васильевна
Смерть
Неизвестно