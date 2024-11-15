Коротких Иван Петрович 29.05.1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коротких Иван Петрович

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

29.05.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1867

Отец: Коротких Петр Сергеевич

Мать: Коротких (Выскребенцева) Анна Петровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
03.02.1886

Жена: Коротких (Попова) Марина Васильевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.09.1887

Дочь: Белова (Коротких) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Коротких (Попова) Марина Васильевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.01.1897

Сын: Коротких Ефрем Иванович

Мать ребёнка: Коротких (Попова) Марина Васильевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1900

Дочь: Кокоткина (Коротких) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Коротких (Попова) Марина Васильевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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