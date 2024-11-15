Коротких (Попова) Марина Васильевна 23.02.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКоротких (Попова) Марина Васильевна

Коротких (Попова) Марина Васильевна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

23.02.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1866

Отец: Попов Василий Гаврилович

Мать: Попова (Темникова) Матрена Афанасьевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
03.02.1886

Муж: Коротких Иван Петрович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.09.1887

Дочь: Белова (Коротких) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Коротких Иван Петрович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.01.1897

Сын: Коротких Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Коротких Иван Петрович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1900

Дочь: Кокоткина (Коротких) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Коротких Иван Петрович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.