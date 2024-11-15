Коротких (Попова) Марина Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1866
Бракосочетание
03.02.1886
Рождение ребёнка
26.09.1887
Дочь: Белова (Коротких) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Коротких Иван Петрович
Рождение ребёнка
18.01.1897
Отец ребёнка: Коротких Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1900
Дочь: Кокоткина (Коротких) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Коротких Иван Петрович
Смерть
Неизвестно