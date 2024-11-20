Попова (Темникова) Матрена Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти01.08.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1856
Рождение ребёнка
27.11.1857
Отец ребёнка: Попов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
03.07.1863
Дочь: Базарова (Попова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
23.02.1866
Дочь: Коротких (Попова) Марина Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
28.04.1868
Отец ребёнка: Попов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
03.10.1870
Отец ребёнка: Попов Василий Гаврилович
Смерть
01.08.1893