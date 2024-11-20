Попова (Темникова) Матрена Афанасьевна 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Темникова) Матрена Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

01.08.1893

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1856

Муж: Попов Василий Гаврилович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.11.1857

Сын: Попов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Гаврилович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.07.1863

Дочь: Базарова (Попова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Гаврилович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.02.1866

Дочь: Коротких (Попова) Марина Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Гаврилович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.04.1868

Сын: Попов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Гаврилович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.10.1870

Сын: Попов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Гаврилович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
01.08.1893
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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