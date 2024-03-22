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Лопатин Егор Яковлевич

Место рождения

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край

Дата рождения

28.11.1864

Дата смерти

11.03.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1864

Отец: Лопатин Яков Терентьевич

Мать: Параскева Никандоровна

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Смирнова Фекла Егоровна

Мать ребёнка: Лопатина Неанилла Саввовна

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.01.1913 ст.

Сын: Лопатин Леонтий Егорович

Мать ребёнка: Лопатина Неанилла Саввовна

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Михаил Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Петр Егорович

Мать ребёнка: Лопатина Неанилла Саввовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина Неанилла Саввовна

Смерть
11.03.1947
Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
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