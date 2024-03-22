Лопатин Егор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1864
Дата смерти11.03.1947
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1864
Отец: Лопатин Яков Терентьевич
Мать: Параскева Никандоровна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Смирнова Фекла Егоровна
Мать ребёнка: Лопатина Неанилла Саввовна
Рождение ребёнка
21.01.1913 ст.
Мать ребёнка: Лопатина Неанилла Саввовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лопатина Неанилла Саввовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1947