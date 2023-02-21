Лопатина Неанилла Саввовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопатина Неанилла Саввовна

Лопатина Неанилла Саввовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Смирнова Фекла Егоровна

Отец ребёнка: Лопатин Егор Яковлевич

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.01.1913 ст.

Сын: Лопатин Леонтий Егорович

Отец ребёнка: Лопатин Егор Яковлевич

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Петр Егорович

Отец ребёнка: Лопатин Егор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Егор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close