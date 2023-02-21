Лопатина Неанилла Саввовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Смирнова Фекла Егоровна
Отец ребёнка: Лопатин Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
21.01.1913 ст.
Отец ребёнка: Лопатин Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лопатин Егор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно