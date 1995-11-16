Лопатин Леонтий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатин Леонтий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1913

Дата смерти

16.11.1995

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1913

Отец: Лопатин Егор Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1949

Сын: Лопатин Анатолий Леонтьевич

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Павловна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Смерть
16.11.1995
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