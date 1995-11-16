Лопатин Леонтий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1913
Дата смерти16.11.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1913
Отец: Лопатин Егор Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1949
Сын: Лопатин Анатолий Леонтьевич
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Павловна
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Смерть
16.11.1995