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Лопатина Фекла Егоровна
Лопатина Фекла Егоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
19.03.1963
Пол
Женский
Отец
Лопатин Егор Яковлевич
1864 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Лопатин Егор Яковлевич
Мать: не указана
Смерть
19.03.1963
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