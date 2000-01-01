Лопатина Фекла Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Фекла Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

19.03.1963

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Лопатин Егор Яковлевич

Мать: не указана

Смерть
19.03.1963
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