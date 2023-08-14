Пастушенко (Смирнова) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастушенко (Смирнова) Любовь Федоровна

Место рождения

ст. Ин пос. Смидович Хабаровского края

Дата рождения

17.08.1938

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1938

Отец: Смирнов Федор

Мать: Смирнова Фекла Егоровна

ст. Ин пос. Смидович Хабаровского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пастушенко Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Пастушенко Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пастушенко Виталий Евгеньевич

Отец ребёнка: Пастушенко Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Пастушенко Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастушенко Евгений

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