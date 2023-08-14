Пастушенко (Смирнова) Любовь Федоровна
Место рожденияст. Ин пос. Смидович Хабаровского края
Дата рождения17.08.1938
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1938
Отец: Смирнов Федор
Мать: Смирнова Фекла Егоровна
ст. Ин пос. Смидович Хабаровского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пастушенко Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Пастушенко Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пастушенко Виталий Евгеньевич
Отец ребёнка: Пастушенко Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Пастушенко Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пастушенко Евгений