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Лопатин Яков Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: Лопатин Терентий Захарович

Мать: Ананьина Секлентия Григорьевна

Рождение ребёнка
05.03.1860

Сын: Лопатин Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1862

Сын: Лопатин Игнат Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1863

Сын: Лопатин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1864

Сын: Лопатин Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Параскева Никандоровна

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина Параскева Никандоровна

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
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