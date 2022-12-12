Лопатин Яков Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835
Рождение ребёнка
05.03.1860
Сын: Лопатин Никифор Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1862
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1863
Сын: Лопатин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1864
Мать ребёнка: Параскева Никандоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно