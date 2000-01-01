Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лопатин Никифор Яковлевич
Лопатин Никифор Яковлевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.03.1860
Пол
Мужской
Отец
Лопатин Яков Терентьевич
Вычислено 1835 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1860
Отец:
Лопатин Яков Терентьевич
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия