(Neyelova) Nadezda Nikolayewna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Приклонский Александр Александрович
Отец ребёнка: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich
Рождение ребёнка
1820
Сын: Приклонский Константин Александрович
Отец ребёнка: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Приклонская Любовь Александровна
Отец ребёнка: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich
Рождение ребёнка
29.10.1829
Дочь: Пороховщикова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich
Рождение ребёнка
25.05.1831
Сын: Приклонский Иван Александрович
Отец ребёнка: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich
Рождение ребёнка
26.05.1835
Сын: Приклонский Николай Александрович
Отец ребёнка: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кроткова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich