(Neyelova) Nadezda Nikolayewna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Neyelova) Nadezda Nikolayewna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Приклонский Александр Александрович

Отец ребёнка: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich

Рождение ребёнка
1820

Сын: Приклонский Константин Александрович

Отец ребёнка: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Приклонская Любовь Александровна

Отец ребёнка: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich

Рождение ребёнка
29.10.1829

Дочь: Пороховщикова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich

Рождение ребёнка
25.05.1831

Сын: Приклонский Иван Александрович

Отец ребёнка: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich

Рождение ребёнка
26.05.1835

Сын: Приклонский Николай Александрович

Отец ребёнка: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кроткова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich

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