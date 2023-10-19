Приклонская (Приклонская) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приклонская (Приклонская) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Отец

1792 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich

Мать: Nadezda Nikolayewna

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