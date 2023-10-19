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Приклонский Константин Александрович
Приклонский Константин Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1820
Пол
Мужской
Отец
Priklonskiy Alexandar Grigoriewich
1792 г.р.
Мать
(Neyelova) Nadezda Nikolayewna
Около 1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец:
Priklonskiy Alexandar Grigoriewich
Мать:
Nadezda Nikolayewna
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