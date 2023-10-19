Приклонский Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПриклонский Константин Александрович

Приклонский Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich

Мать: Nadezda Nikolayewna

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close