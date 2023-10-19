Пороховщикова (Приклонская) Варвара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1829
Дата смерти1866
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1829
Крещение
05.11.1829
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Симанская Ольга Александровна
Отец ребёнка: Пороховщиков Александр Александрович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Беклемишева Вера Александровна
Отец ребёнка: Пороховщиков Александр Александрович
Смерть
1866