Пороховщикова (Приклонская) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пороховщикова (Приклонская) Варвара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1829

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1829

Отец: Priklonskiy Alexandar Grigoriewich

Мать: Nadezda Nikolayewna

Крещение
05.11.1829
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Симанская Ольга Александровна

Отец ребёнка: Пороховщиков Александр Александрович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Беклемишева Вера Александровна

Отец ребёнка: Пороховщиков Александр Александрович

Смерть
1866
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