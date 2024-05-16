Шмидт Данил (Даниэль) Данилович 31.10.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмидт Данил (Даниэль) Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1870

Дата смерти

22.11.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1870

Отец: Шмидт Даниэль Иоганович

Мать: Шмидт Неизвестно

Бракосочетание
До 1895

Жена: Шмидт (Неизвестно) Катарина

Рождение ребёнка
05.05.1896

Дочь: Эннс (Шмидт) Юстина Даниловна

Мать ребёнка: Шмидт (Неизвестно) Катарина

Штейнфельд, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
04.03.1904

Дочь: Дик (Шмидт) Мария Даниловна

Мать ребёнка: Шмидт (Неизвестно) Катарина

Штейнфельд, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Смерть
22.11.1935

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