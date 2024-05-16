Шмидт Данил (Даниэль) Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1870
Дата смерти22.11.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1870
Отец: Шмидт Даниэль Иоганович
Мать: Шмидт Неизвестно
Бракосочетание
До 1895
Рождение ребёнка
05.05.1896
Дочь: Эннс (Шмидт) Юстина Даниловна
Мать ребёнка: Шмидт (Неизвестно) Катарина
Рождение ребёнка
04.03.1904
Дочь: Дик (Шмидт) Мария Даниловна
Мать ребёнка: Шмидт (Неизвестно) Катарина
Смерть
22.11.1935