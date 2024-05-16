Эннс (Шмидт) Юстина Даниловна
Место рождения
Дата рождения05.05.1896
Дата смертиПосле 1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1896
Бракосочетание
05.05.1918
Муж: Эннс Абрам Яковлевич
Рождение ребёнка
19.01.1919
Дочь: Эннс Гредель Абрамовна
Отец ребёнка: Эннс Абрам Яковлевич
Рождение ребёнка
14.12.1919
Отец ребёнка: Эннс Абрам Яковлевич
Рождение ребёнка
19.01.1922
Дочь: Эннс Маргарита Абрамовна
Отец ребёнка: Эннс Абрам Яковлевич
Рождение ребёнка
16.12.1923
Дочь: Эннс Тина (Екатерина) Абрамовна
Отец ребёнка: Эннс Абрам Яковлевич
Рождение ребёнка
04.10.1927
Дочь: Шеленберг (Эннс) Юстина Абрамовна
Отец ребёнка: Эннс Абрам Яковлевич
Рождение ребёнка
12.03.1933
Сын: Эннс Абрам Абрамович
Отец ребёнка: Эннс Абрам Яковлевич
Смерть
После 1970