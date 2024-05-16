Эннс (Шмидт) Юстина Даниловна 05.05.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Эннс (Шмидт) Юстина Даниловна

Место рождения

Штейнфельд, Бердянский уезд, Таврическая губерния

Дата рождения

05.05.1896

Дата смерти

После 1970

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1896

Отец: Шмидт Данил (Даниэль) Данилович

Мать: Шмидт (Неизвестно) Катарина

Штейнфельд, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Бракосочетание
05.05.1918

Муж: Эннс Абрам Яковлевич

Штейнфельд, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
19.01.1919

Дочь: Эннс Гредель Абрамовна

Отец ребёнка: Эннс Абрам Яковлевич

Штейнфельд, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
14.12.1919

Сын: Эннс Даниэль Абрамович

Отец ребёнка: Эннс Абрам Яковлевич

Штейнфельд, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
19.01.1922

Дочь: Эннс Маргарита Абрамовна

Отец ребёнка: Эннс Абрам Яковлевич

Рождение ребёнка
16.12.1923

Дочь: Эннс Тина (Екатерина) Абрамовна

Отец ребёнка: Эннс Абрам Яковлевич

Рождение ребёнка
04.10.1927

Дочь: Шеленберг (Эннс) Юстина Абрамовна

Отец ребёнка: Эннс Абрам Яковлевич

Рождение ребёнка
12.03.1933

Сын: Эннс Абрам Абрамович

Отец ребёнка: Эннс Абрам Яковлевич

Смерть
После 1970

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