Шмидт (Неизвестно) Катарина 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмидт (Неизвестно) Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

27.04.1935

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1895

Муж: Шмидт Данил (Даниэль) Данилович

Рождение ребёнка
05.05.1896

Дочь: Эннс (Шмидт) Юстина Даниловна

Отец ребёнка: Шмидт Данил (Даниэль) Данилович

Штейнфельд, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
04.03.1904

Дочь: Дик (Шмидт) Мария Даниловна

Отец ребёнка: Шмидт Данил (Даниэль) Данилович

Штейнфельд, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Смерть
27.04.1935

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