Шмидт (Неизвестно) Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти27.04.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1895
Рождение ребёнка
05.05.1896
Дочь: Эннс (Шмидт) Юстина Даниловна
Отец ребёнка: Шмидт Данил (Даниэль) Данилович
Рождение ребёнка
04.03.1904
Дочь: Дик (Шмидт) Мария Даниловна
Отец ребёнка: Шмидт Данил (Даниэль) Данилович
Смерть
27.04.1935