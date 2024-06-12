Блюхер Фон Вальштатт Ванда Ада Ядвига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блюхер Фон Вальштатт Ванда Ада Ядвига

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1877

Дата смерти

09.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1877

Отец: Радзивилл Вильгельм Адам Карл

Мать: Радзивилл Екатерина Адамовна

Бракосочетание
06.05.1896

Муж: Блюхер Фон Вальштатт Гебхард Лебрехт

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.03.1897

Дочь: Блюхер Фон Вальштатт Элизабет Луиза Габриэла

Отец ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт Гебхард Лебрехт

Рождение ребёнка
24.02.1898

Дочь: Фон Шимони-Шимонски (Блюхер Фон Вальштатт) Ванда Мария Анна

Отец ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт Гебхард Лебрехт

Рождение ребёнка
19.09.1902

Сын: Блюхер Фон Вальштатт Хуберт Николаус Эрнст Гебхард

Отец ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт Гебхард Лебрехт

Смерть
09.08.1966

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