Блюхер Фон Вальштатт Ванда Ада Ядвига
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1877
Дата смерти09.08.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1877
Бракосочетание
06.05.1896
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.03.1897
Дочь: Блюхер Фон Вальштатт Элизабет Луиза Габриэла
Отец ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт Гебхард Лебрехт
Рождение ребёнка
24.02.1898
Дочь: Фон Шимони-Шимонски (Блюхер Фон Вальштатт) Ванда Мария Анна
Отец ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт Гебхард Лебрехт
Рождение ребёнка
19.09.1902
Сын: Блюхер Фон Вальштатт Хуберт Николаус Эрнст Гебхард
Отец ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт Гебхард Лебрехт