Блюхер Фон Вальштатт Гебхард Лебрехт 18.03.1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Блюхер Фон Вальштатт Гебхард Лебрехт

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.03.1836, замок Радунь, Австрийская Силезия, Земли Чешской короны, Австрийская империя

умер 12.07.1916, усадьба Кробеловице, Силезия, Австро-Венгерская империя

Супруги
Блюхер Фон Вальштатт Ванда Ада Ядвига30.01.1877 г.р.
Дети
Блюхер Фон Вальштатт Лотар Вильгельм Геббхард20.04.1890 г.р.
Блюхер Фон Вальштатт Элизабет Луиза Габриэла11.03.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1836

Отец: не указан

Мать: не указана

замок Радунь, Австрийская Силезия, Земли Чешской короны, Австрийская империя

Рождение ребёнка
20.04.1890

Сын: Блюхер Фон Вальштатт Лотар Вильгельм Геббхард

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
06.05.1896

Жена: Блюхер Фон Вальштатт Ванда Ада Ядвига

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
11.03.1897

Дочь: Блюхер Фон Вальштатт Элизабет Луиза Габриэла

Мать ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт Ванда Ада Ядвига

Рождение ребёнка
24.02.1898

Дочь: Фон Шимони-Шимонски (Блюхер Фон Вальштатт) Ванда Мария Анна

Мать ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт Ванда Ада Ядвига

замок Радунь, Австрийская Силезия, Земли Чешской короны, Австро-Венгерская империя

Рождение ребёнка
19.09.1902

Сын: Блюхер Фон Вальштатт Хуберт Николаус Эрнст Гебхард

Мать ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт Ванда Ада Ядвига

замок Радунь, Австрийская Силезия, Земли Чешской короны, Австро-Венгерская империя

Смерть
12.07.1916
усадьба Кробеловице, Силезия, Австро-Венгерская империя

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