Блюхер Фон Вальштатт Гебхард Лебрехт
мужской, родился 18.03.1836, замок Радунь, Австрийская Силезия, Земли Чешской короны, Австрийская империя
умер 12.07.1916, усадьба Кробеловице, Силезия, Австро-Венгерская империя
Супруги
Блюхер Фон Вальштатт Ванда Ада Ядвига30.01.1877 г.р.
Дети
Блюхер Фон Вальштатт Лотар Вильгельм Геббхард20.04.1890 г.р.
Блюхер Фон Вальштатт Элизабет Луиза Габриэла11.03.1897 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1836
Отец: не указан
Мать: не указана
замок Радунь, Австрийская Силезия, Земли Чешской короны, Австрийская империя
Рождение ребёнка
20.04.1890
Сын: Блюхер Фон Вальштатт Лотар Вильгельм Геббхард
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
06.05.1896
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.03.1897
Дочь: Блюхер Фон Вальштатт Элизабет Луиза Габриэла
Мать ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт Ванда Ада Ядвига
Рождение ребёнка
24.02.1898
Дочь: Фон Шимони-Шимонски (Блюхер Фон Вальштатт) Ванда Мария Анна
Мать ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт Ванда Ада Ядвига
замок Радунь, Австрийская Силезия, Земли Чешской короны, Австро-Венгерская империя
Рождение ребёнка
19.09.1902
Сын: Блюхер Фон Вальштатт Хуберт Николаус Эрнст Гебхард
Мать ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт Ванда Ада Ядвига
замок Радунь, Австрийская Силезия, Земли Чешской короны, Австро-Венгерская империя
Смерть
12.07.1916
усадьба Кробеловице, Силезия, Австро-Венгерская империя