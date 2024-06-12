Блюхер Фон Вальштатт Лотар Вильгельм Геббхард
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1890
Дата смерти03.04.1928
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1890
Отец: Блюхер Фон Вальштатт Гебхард Лебрехт
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1913
Рождение ребёнка
12.10.1913
Сын: Блюхер Фон Вальштатт Хуго Николаус Гебхард
Мать ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт (Радзивилл) Луиза Виктория
Рождение ребёнка
14.05.1915
Сын: Блюхер Фон Вальштатт Николаус Карл Иоганн
Мать ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт (Радзивилл) Луиза Виктория
Рождение ребёнка
16.06.1916
Сын: Блюхер Фон Вальштатт Александр Вильгельм Филипп
Мать ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт (Радзивилл) Луиза Виктория
поместье Хэвилленд-холл, Бейливик Гернси, Британская империя
Смерть
03.04.1928
коммуна Ароза, Плессур, Граубюнден, Швейцарская Конфедерация