Блюхер Фон Вальштатт Лотар Вильгельм Геббхард 20.04.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Блюхер Фон Вальштатт Лотар Вильгельм Геббхард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1890

Дата смерти

03.04.1928

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1890

Отец: Блюхер Фон Вальштатт Гебхард Лебрехт

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1913

Жена: Блюхер Фон Вальштатт (Радзивилл) Луиза Виктория

Рождение ребёнка
12.10.1913

Сын: Блюхер Фон Вальштатт Хуго Николаус Гебхард

Мать ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт (Радзивилл) Луиза Виктория

Рождение ребёнка
14.05.1915

Сын: Блюхер Фон Вальштатт Николаус Карл Иоганн

Мать ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт (Радзивилл) Луиза Виктория

Рождение ребёнка
16.06.1916

Сын: Блюхер Фон Вальштатт Александр Вильгельм Филипп

Мать ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт (Радзивилл) Луиза Виктория

поместье Хэвилленд-холл, Бейливик Гернси, Британская империя
Смерть
03.04.1928
коммуна Ароза, Плессур, Граубюнден, Швейцарская Конфедерация

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