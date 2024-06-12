Блюхер Фон Вальштатт Хуберт Николаус Эрнст Гебхард 19.09.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Блюхер Фон Вальштатт Хуберт Николаус Эрнст Гебхард

Место рождения

замок Радунь, Австрийская Силезия, Земли Чешской короны, Австро-Венгерская империя

Дата рождения

19.09.1902

Дата смерти

13.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1902

Отец: Блюхер Фон Вальштатт Гебхард Лебрехт

Мать: Блюхер Фон Вальштатт Ванда Ада Ядвига

замок Радунь, Австрийская Силезия, Земли Чешской короны, Австро-Венгерская империя
Бракосочетание
19.08.1931

Жена: Блюхер Фон Вальштатт (Фон Сименс) Урсула Маргарет

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Блюхер Фон Вальштатт Сибилла Магдалина

Мать ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт (Фон Сименс) Урсула Маргарет

Рождение ребёнка
25.07.1932

Сын: Блюхер Фон Вальштатт Николаус Гебхард

Мать ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт (Фон Сименс) Урсула Маргарет

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Блюхер Фон Вальштатт Ирма Габриэль

Мать ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт (Фон Сименс) Урсула Маргарет

Смерть
13.05.1945

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