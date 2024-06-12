Блюхер Фон Вальштатт Хуберт Николаус Эрнст Гебхард
Место рождениязамок Радунь, Австрийская Силезия, Земли Чешской короны, Австро-Венгерская империя
Дата рождения19.09.1902
Дата смерти13.05.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1902
замок Радунь, Австрийская Силезия, Земли Чешской короны, Австро-Венгерская империя
Бракосочетание
19.08.1931
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
25.07.1932
Сын: Блюхер Фон Вальштатт Николаус Гебхард
Мать ребёнка: Блюхер Фон Вальштатт (Фон Сименс) Урсула Маргарет
Рождение ребёнка
1934
Смерть
13.05.1945