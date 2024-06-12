Радзивилл Екатерина Адамовна
Место рождения
Дата рождения30.03.1858
Дата смерти12.05.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1858
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радзивилл Казимир
Отец ребёнка: Радзивилл Вильгельм Адам Карл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Радзивилл Вильгельм Адам Карл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радзивилл Анна Габриэла
Отец ребёнка: Радзивилл Вильгельм Адам Карл
Бракосочетание
С 1873 по 1906
Рождение ребёнка
05.04.1876
Дочь: Блюхер Фон Вальштатт (Радзивилл) Луиза Виктория
Отец ребёнка: Радзивилл Вильгельм Адам Карл
Рождение ребёнка
30.01.1877
Дочь: Блюхер Фон Вальштатт Ванда Ада Ядвига
Отец ребёнка: Радзивилл Вильгельм Адам Карл
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Радзивилл Вильгельм Адам Карл
Рождение ребёнка
21.01.1888
Отец ребёнка: Радзивилл Вильгельм Адам Карл
Рождение ребёнка
31.12.1898
Дочь: Барнард (Радзивилл) Гвендолин Энн
Отец ребёнка: Родс Джон Сесил
Бракосочетание
После 1906
Смерть
12.05.1941