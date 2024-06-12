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Радзивилл Екатерина Адамовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.03.1858

Дата смерти

12.05.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1858

Отец: Ржевуский Адам Адамович

Мать: Ржевуская (Дашкова) Анна Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радзивилл Казимир

Отец ребёнка: Радзивилл Вильгельм Адам Карл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радзивилл Николай Рафаил

Отец ребёнка: Радзивилл Вильгельм Адам Карл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радзивилл Анна Габриэла

Отец ребёнка: Радзивилл Вильгельм Адам Карл

Бракосочетание
С 1873 по 1906

Муж: Радзивилл Вильгельм Адам Карл

Рождение ребёнка
05.04.1876

Дочь: Блюхер Фон Вальштатт (Радзивилл) Луиза Виктория

Отец ребёнка: Радзивилл Вильгельм Адам Карл

Рождение ребёнка
30.01.1877

Дочь: Блюхер Фон Вальштатт Ванда Ада Ядвига

Отец ребёнка: Радзивилл Вильгельм Адам Карл

Рождение ребёнка
1880

Сын: Радзивилл Вацлав Николай

Отец ребёнка: Радзивилл Вильгельм Адам Карл

Рождение ребёнка
21.01.1888

Сын: Радзивилл Михаил Казимир

Отец ребёнка: Радзивилл Вильгельм Адам Карл

Рождение ребёнка
31.12.1898

Дочь: Барнард (Радзивилл) Гвендолин Энн

Отец ребёнка: Родс Джон Сесил

Бракосочетание
После 1906

Муж: Колб-Данвин Карл Эмиль

Смерть
12.05.1941

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