Иванов Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1964

Отец: Иванов Дмитрий Сергеевич

Мать: Иванова Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Иванова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Александра

Место жительства
Неизвестно
Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
г. Лух
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