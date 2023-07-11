Иванов Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1964
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Александра
Место жительства
Неизвестно
Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
г. Лух