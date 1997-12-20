Иванов Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1930

Дата смерти

20.12.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Тузкова) Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
23.11.1958

Дочь: Молчанова (Иванова) Лариса Дмитриевна

Мать ребёнка: Иванова (Тузкова) Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
08.04.1964

Сын: Иванов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Иванова (Тузкова) Тамара Михайловна

Смерть
20.12.1997

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