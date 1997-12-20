Иванов Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1930
Дата смерти20.12.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1958
Дочь: Молчанова (Иванова) Лариса Дмитриевна
Мать ребёнка: Иванова (Тузкова) Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
08.04.1964
Мать ребёнка: Иванова (Тузкова) Тамара Михайловна
Смерть
20.12.1997