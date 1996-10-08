Иванова (Тузкова) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1933
Дата смерти08.10.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1933
Отец: Тузков Михаил
Рождение ребёнка
23.11.1958
Дочь: Молчанова Лариса Дмитриевна
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
08.04.1964
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Камешки, Вичугского района
д. Камешки, Вичугского района
Смерть
08.10.1996