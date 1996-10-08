Иванова (Тузкова) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Тузкова) Тамара Михайловна

Иванова (Тузкова) Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1933

Дата смерти

08.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1933

Отец: Тузков Михаил

Мать: Пальчикова Александра Семеновна

Рождение ребёнка
23.11.1958

Дочь: Молчанова Лариса Дмитриевна

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
08.04.1964

Сын: Иванов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Дмитрий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
д. Камешки, Вичугского района
д. Камешки, Вичугского района
Смерть
08.10.1996