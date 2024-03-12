Ладин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1970
Сын: Ладин Александр Константинович
Мать ребёнка: Ладина Клавдия
Нужъялы, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ладина Нина Константиновна
Мать ребёнка: Ладина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ладин Михаил Константинович
Мать ребёнка: Ладина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ладин Николай Константинович
Мать ребёнка: Ладина Клавдия
Смерть
Неизвестно