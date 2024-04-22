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Ладин Александр Константинович

Место рождения

Нужъялы, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

13.01.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1970

Отец: Ладин Константин

Мать: Ладина Клавдия

Нужъялы, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
06.03.1996

Дочь: Ладина Дарья Александровна

Мать ребёнка: Ладина Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ладина Татьяна Анатольевна

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