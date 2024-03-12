Ладина Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладина Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1970

Сын: Ладин Александр Константинович

Отец ребёнка: Ладин Константин

Нужъялы, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ладина Нина Константиновна

Отец ребёнка: Ладин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладин Михаил Константинович

Отец ребёнка: Ладин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладин Николай Константинович

Отец ребёнка: Ладин Константин

Смерть
Неизвестно
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