посёлок Нужъялы, посёлок Нужъялы, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Нужъялы

Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Марий Эл

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Царевококшайский уезд, Арбанская волость
1171. Нужз-Ялз, деревня бывшая государственная, при речке Нуж-Энгере, дворов 14, жителей 82, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Медведевский район
218814Нужъялыпосёлок56°47'47°38'O-38-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Медведевский муниципальный район, Нурминское сельское поселение
88628430128п Нужъялыпоселок
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