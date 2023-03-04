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Кислицын Игнат Степанович

Место рождения

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кислицын Степан Ильич

Мать: Кислицына Наталия Петрова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Анна Назарова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Кислицына) Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Кислицына Анна Назарова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кислицын Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Кислицына Анна Назарова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кислицын Константин Игнатьевич

Мать ребёнка: Кислицына Анна Назарова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кислицын Козма Игнатьевич

Мать ребёнка: Кислицына Анна Назарова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1859

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