Кислицын Игнат Степанович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Кислицын Степан Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Анна Назарова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Кислицына) Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Кислицына Анна Назарова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Кислицына Анна Назарова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кислицын Константин Игнатьевич
Мать ребёнка: Кислицына Анна Назарова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кислицын Козма Игнатьевич
Мать ребёнка: Кислицына Анна Назарова
Смерть
После 1859