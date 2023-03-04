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Кислицына Наталия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кислицын Игнат Степанович

Отец ребёнка: Кислицын Степан Ильич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Кислицын Степан Ильич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кислицын Семён Степанович

Отец ребёнка: Кислицын Степан Ильич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кислицын Иван Степанович

Отец ребёнка: Кислицын Степан Ильич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.12.1845

Сын: Кислицын Евфим Степанович

Отец ребёнка: Кислицын Степан Ильич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Степан Ильич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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