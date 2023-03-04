Кислицына Наталия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кислицын Игнат Степанович
Отец ребёнка: Кислицын Степан Ильич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Кислицын Степан Ильич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кислицын Семён Степанович
Отец ребёнка: Кислицын Степан Ильич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Кислицын Степан Ильич
Рождение ребёнка
16.12.1845
Сын: Кислицын Евфим Степанович
Отец ребёнка: Кислицын Степан Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858