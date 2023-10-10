Кислицын Степан Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицын Степан Ильич

Кислицын Степан Ильич

Место рождения

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кислицын Илья Яковлевич

Мать: Кислицына Татьяна Андреевна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кислицын Игнат Степанович

Мать ребёнка: Кислицына Наталия Петрова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Кислицына Наталия Петрова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кислицын Семён Степанович

Мать ребёнка: Кислицына Наталия Петрова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кислицын Иван Степанович

Мать ребёнка: Кислицына Наталия Петрова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.12.1845

Сын: Кислицын Евфим Степанович

Мать ребёнка: Кислицына Наталия Петрова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Наталия Петрова

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close