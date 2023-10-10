Кислицын Степан Ильич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кислицын Игнат Степанович
Мать ребёнка: Кислицына Наталия Петрова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Кислицына Наталия Петрова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кислицын Семён Степанович
Мать ребёнка: Кислицына Наталия Петрова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Кислицына Наталия Петрова
Рождение ребёнка
16.12.1845
Сын: Кислицын Евфим Степанович
Мать ребёнка: Кислицына Наталия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858